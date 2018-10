Apre a New York “Amazon a 4 stelle”

E’ permanente, spinta colosso in punti vendita reali

Amazon 4-star: è il nome del nuovo negozio che Amazon inaugura a New York e che venderà solo prodotti a quattro stelle e più venduti sulla sua piattaforma online. Si tratta di un negozio permanente e non un pop-up, come molti degli altri esperimenti finora effettuati da Amazon. L’apertura rappresenta per Amazon una nuova spinta nel settore dei negozi ‘veri e reali’ che segue l’acquisizione di Whole Foods e la graduale introduzione di minimarket senza cassieri.

Ansa