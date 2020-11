Assicurazioni, Farina (ANIA): il settore è resiliente

L’emergenza sanitaria ed economica provocata dal coronavirus “è stata drammatica” e le conseguenze hanno impattato anche sul “comparto assicurativo che, tuttavia, ha dimostrato la propria resilienza davanti allo choc”. Lo ha detto, nel corso del suo intervento all’’Insurance summit’ il presidente dell’Ania, Maria Bianca Farina, nella foto, secondo la quale “l’indice di solvibilità medio delle compagnie assicurative è sceso di 20 punti base”, un dato comunque “rimasto su livelli molto più alti dei minimi di legge”, a dimostrazione, appunto, “di quanto il settore sia stato solido”. E’ per questa ragione che “ci auguriamo che l’Eiopa rimuova per il 2021 lo stop alla distribuzione dei dividendi da parte delle compagnie riferito a quest’anno”, ha aggiunto Farina. Sul tema della distribuzione dei dividendi da parte delle compagnie assicurative ha posto l’accento anche il presidente dell’Ivass, Daniele Franco: “Per noi è importante che non ci siano difformità di trattamento tra imprese assicurative dei vari Paesi, come purtroppo accaduto quest’anno; sarà la nostra priorità fare in modo che questo non non accada”.