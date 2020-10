Andrea Milanesi nuovo Cfo di Aquileia Capital Services

Aquileia Capital Services, società iscritta al Registro Unico degli Intermediari Finanziari e unico player nel mercato italiano in grado di gestire contratti di leasing e credit performing e non, ha nominato Andrea Milanesi in qualità di nuovo Chief Financial Officer

Andrea Milanesi, in seguito ai suoi studi conseguiti all’Università di Torino, ha lavorato attivamente per sette anni in Rsa Insurance di Genova come Chief Financial Officer e in Goldman Sachs per oltre 10 anni, conducendo una profonda carriera internazionale tra Milano, Zurigo e Madrid.

Alfredo Balzotti, CEO di Aquileia Capital Services: “L’ingresso di Andrea Milanesi nel team di Aquileia Capital Services rafforza ulteriormente la Struttura manageriale dell’azienda,



Oggi nella migliore posizione per poter fronteggiare le sfide di un mercato in costante evoluzione”.