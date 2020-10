Sebeto: Roberto Masi si è unito al Gruppo

In seguito alle dimissioni di Marco Airoldi, il quale lascia anche la carica di vicepresidente esecutivo, Roberto Masi entra nel team di Sebeto. Società composta da marchi riconosciuti e di successi caratterizzati da un servizio completo di cui fa parte Rossopomodoro, Rossosapore e Anema e Cozze, Sebeto controllae gestisce oltre 130 ristoranti con un impiego di 3000 persone

Roberto Masi, manager dalla profonda esperienza maturata negli anni, attuale operation manager del Milan calcio e precedentemente ceo di Carrefour Hypermarkets Italia, di McDonald’s e di Starbucks Italia, prenderà il posto nel Gruppo acquisito dal fondo britannico OpCapita, di Marco Airoldi. Proseguono a far parte del board i manager: Stephen Alexander, Joshua Spoerri, Roberto Colombo, Franco Manna e Pippo Montella.



“Siamo molto lieti di dare il benvenuto a Roberto Masi e alla sua lunga esperienza e conoscenza del settore, soprattutto in questo momento in cui puntiamo alla continua crescita di Sebeto”, ha dichiarato il presidente Roberto Colombo.

Questa decisione, si evince nella nota diffusa dal gruppo, “sottolinea la volontà di OpCapita di sostenere e far crescere i brand del gruppo Sebeto, in primis Rossopomodoro, business forte e ben attrezzato per affrontare le sfide derivate dal Covid-19 e guidare la crescita futura con ritmo e slancio”.