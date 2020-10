Massimo Mazzocchini nominato Deputy General Manager di Huawei Italia

E’ il manager Massimo Mazzocchini il nuovo Deputy General Manager di Huawei Italia, società impegnata nello sviluppo, creazione e commercializzazione di prodotti, di sistemi e di soluzioni di reti e telecomunicazioni. Si unisce al Gruppo dopo più di cinque dal ceo di Nokia Italia

New entry ai vertici di Huawei Italia. Massimo Mazzocchini è stato appena designato Deputy General Manager dell’azienda di telecomunicazioni con il compito di incrementare il business di Huawei Italia attraverso le relazioni con il mercato e le partnership tra le differenti Business Unit, ordinando le strutture globali di Huawei per i rapporti istituzionali, gestire le iniziative di cyber security ed espandere le relazioni con tutti i soggetti coinvolti a livello nazionale. Mazzocchini entra in Huawei in seguito ad una proficua carriera professionale nel settore della tecnologia che lo ha visto, come ultima tappa, acquisire la mansione di Vice President per l’area



Mediterranea in qualità di amministratore delegato di Nokia Italia per oltre cinque anni. Il neonato Deputy General Manager di Huawei Italia gode di quasi 20 anni di esperienza nel comparto delle telecomunicazioni con una vasta conoscenza della conduzione dei rapporti con clienti chiave di Paesi come Italia, Cuba, Brasile, Portogallo, Spagna, Malta, Albania, Grecia, Cipro e Israele, e nel coordinamento di progetti aziendali strategici.

Dal suo esordio in Siemens nel 2001, ha occupato una vasta serie di ruoli in ambiti quali vendite, con responsabilità di sviluppo sia business che partnership, e gestione aziendale.