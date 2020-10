Assemblea Ania 2020, le foto più significative dell’evento

Ieri si è svolta l’annuale assemblea dell’Ania. L’evento verteva sul contributo delle assicurazioni sull’azione del rilancio del Paese. All’evento sono intervenuti la presidente dell’Ania Maria Bianca Farina, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli e il presidente dell’Ivass, Daniele Franco. Ieri vi abbiamo proposto la lettura della relazione della presidente Maria Bianca Farina, che ha fatto il punto della situazione sulle assicurazioni. Non c’era solo questo, ma 20 pagine fitte di dati e proposte per una seria azione di rilancio del Paese. Nella relazione erano presenti delle informazioni su importanti iniziative dell’Ania. Tra queste, Ania is CALLing!, “è una call for ideas su mobilità e assicurazioni che ha coinvolto circa 2 milioni di studenti universitari in tutta Italia e che, appena chiusa, ci ha portato oltre 120 idee innovative”. Segnaliamo anche la nascita di “Ania ACADEMY, per la formazione professionale e manageriale dei nostri collaboratori e di chiunque sia interessato a processi di crescita formativa. In partnership con l’Università Cattolica è stato istituito un master in Gestione Assicurativa volto a formare nuovi professionisti del settore”. Se non avete letto la relazione della presidente, potete farlo ora cliccando qui. Concludiamo proponendovi una piccola galleria di foto, che raffigurano i momenti più salienti dell’assemblea.