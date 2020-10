Il 31 ottobre Marco Bardazzi lascerà Eni

Novità nell’universo Eni. Marco Bardazzi, il Director Communication & Reputation Management del gruppo, lascerà l’azienda. Marco Bardazzi è un giornalista nato a Prato nel 1967. Ha iniziato a lavorare nel giornalismo nella Gazzetta di Parma. Successivamente ha lavorato all’ANSA. Nelle sue inchieste si è occupato di Tangentopoli, il mostro di Firenze e il disastro di Moby Prince. È specializzato in politica estera e informazione digitale. Entra in Eni nel 2015 come Direttore della Comunicazione Esterna. È professore a contratto al Master di Giornalismo di ALMED-Università

Cattolica del Sacro Cuore di Milano.