Bari, aumenta il dramma della povertà

“I dati dello scorso anno sulla salute e sull’aumento delle sacche di povertà nelle nostre comunità, a livello nazionale e locale, sono allarmanti e questo nonostante l’investimento economico e progettuale realizzato dall’ambito del Comune di Bari che però, purtroppo, spesso finisce per scontrarsi con l’indebolimento dei trasferimenti monetari, in particolare nel settore socio-sanitario, da parte di Ministero e Regione” Lo afferma l’assessora al Welfare del Comune di Bari Francesca Bottalico sottolineando che la situazione è “resa più grave per effetto dell’emergenza degli ultimi mesi, il cui andamento ha inevitabilmente rallentato il sistema sanitario per la prevenzione e la medicina territoriale, quello, per intenderci, di cui hanno maggior bisogno proprio i cittadini in difficoltà seguiti dalla rete del Welfare, in primis le persone con disabilità e non autosufficienti”. L’incremento generale delle povertà è confermato dai numeri registrati dai servizi a bassa soglia: nel 2019, infatti, aumentano di 333 unità gli interventi del Pronto intervento sociale – pari complessivamente a 2705 -, di 341 unità gli utenti del centro diurno comunale “Area 51”, con 1451 utenti complessivi, e crescono anche le richieste di contributi economici mirati per un totale di 513 istanze. Si riducono, invece, gli utenti del centro di accoglienza notturna comunale “Andromeda”, mentre crescono le richieste per l’accesso alle Case di comunità. L’assessora Bottalico ha auspicato ” nei prossimi mesi una riorganizzazione della rete territoriale regionale a cura di una regia forte e unitaria, che si impegni a riequilibrare competenze e responsabilità, immaginando ad esempio un unico dipartimento per le Politiche della salute, capace di integrare al meglio politiche sanitarie e sociali al fine di fronteggiare insieme, con competenza e flessibilità, le complessità dell’emergenza sanitaria da covid e i cambiamenti sociali e sanitari che essa porta con sé”. I dati sono emersi nella riunione tecnica della cabina di regia istituzionale convocata dall’Ufficio di piano dell’assessorato al Welfare per la presentazione dei dati relativi alla relazione sociale 2019 e la riprogrammazione della terza annualità del Piano sociale di zona 2018-20 dell’ambito territoriale di Bari. Tra le priorità emerse, si conferma la necessità di un pieno coinvolgimento della Regione Puglia nel potenziamento dei servizi socio-sanitari rivolti a una fascia della cittadinanza in condizioni di povertà estrema, che – è stato sottolineato – ad oggi viene sostenuta quasi esclusivamente grazie all’impegno di risorse del civico bilancio, nonostante la competenza dei sevizi socio-sanitari sia in capo alla Regione. Va in questa direzione l’ideazione e l’avvio del servizio residenziale sperimentale delle Case di comunità dedicate a persone vulnerabili con disabilità, dipendenze patologiche, disagio psicologico o psichiatrico. Per quanto riguarda la riprogrammazione del 2020, terza annualità del PSZ, centrali sono risultati gli interventi attivati per l’emergenza sanitaria da covid-19 con 3.913.000 euro spesi per erogare buoni spesa (beneficiari circa 12.000 nuclei nei primi due mesi di emergenza), buoni libro, vacanze solidali a sostegno delle famiglie in difficoltà, kit alimentari, buoni farmaceutici e, durante il lockdown, allestire spazi all’aperto dedicati alle attività motorie e di stimolazione sensoriale delle persone con autismo e sindrome di Alzheimer.