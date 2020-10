Bonomi contro la legge di bilancio: ancora una manovra di emergenza

“Un conto sono le misure di emergenza per affrontare il Covid, altro è adottare una prospettiva di ripartenza, di lungo periodo, necessaria a un rilancio strutturale”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, parlando nel corso di un evento organizzato da Confindustria all’Arena di Verona. Parlando della legge di bilancio, Bonomi l’ha definita “ancora una manovra di emergenza, non di ripartenza”. “Non è questa la strada che vogliamo perseguire se vogliamo veramente seguire una ripresa” ha poi aggiunto ricordando che l’Italia è un “Paese se non in recessione in stagnazione”, e che per “recuperare il gap forte e importante dobbiamo crescere, ma non è così che si fa la crescita”. Infine il presidente di Confindustria Bonomi ha detto di augurarsi “che industria 4.0 sia inserita nella manovra in maniera strutturale, non solo una proroga. Non voglio nemmeno pensare che non sia tenuta in giusta considerazione”.