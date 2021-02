Ovs ha aderito al Circular Fashion Partnership

OVS (nella foto, l’a. d. Stefano Beraldo), leader in Italia nell’abbigliamento donna, uomo e bambino, è l’unica azienda italiana ad aderire alla Circular Fashion Partnership, progetto promosso da Global Fashion Agenda, P4G e BGMEA (The Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association), in collaborazione con oltre 30 player internazionali dell’industria della moda. Missione del progetto è creare una transizione verso un sistema di moda circolare e a ridurre le conseguenze dell’accumulo di stock nei paesi esportatori a causa della pandemia. L’iniziativa prende il via in Bangladesh, tra i principali paesi produttivi nel settore dell’abbigliamento, dove ogni anno si accumulano più di 400.000 tonnellate di rifiuti tessili. A poche settimane dall’avvio del progetto, OVS ha già coinvolto alcuni fornitori chiave per la raccolta degli scarti tessili che saranno trasformati in filati e tessuti per le prossime collezioni. L’utilizzo di materiali riciclati consente di abbattere gli impatti della produzione degli stessi ed elimina la necessità di nuovi processi di tintura, grazie all’utilizzo di scarti già colorati. Il progetto nasce per essere replicato in futuro anche in altri contesti come Vietnam e Indonesia.