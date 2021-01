UM nominata agenzia media di Honda Motor Europe

La risposta data-first di UM, in linea con il posizionamento “Futureproof”, vedrà l’agenzia lavorare insieme a Honda in tutti i suoi mercati europei

UM, network media globale, parte del Gruppo IPG Mediabrands, annuncia di essere il nuovo partner media di Honda Motor Europe. La collaborazione è stata ufficializzata dopo una consultazione complessa e altamente competitiva, iniziata a giugno dello scorso anno e incentrata, in modo significativo, su soluzioni dati integrati e trasformazione digitale. Honda ha recentemente annunciato una strategia denominata “Electric Vision” che vedrà diventare elettrici tutti i suoi principali modelli europei entro il 2022.



“La visione sull’elettrico di Honda rappresenta la trasformazione digitale al suo meglio. L’azienda sta utilizzando una tecnologia leader a livello mondiale per costruire un futuro più sostenibile e non potremmo essere più felici di unirci a loro in un viaggio così entusiasmante e sfidante. Durante la gara, il nostro obiettivo era dimostrare l’unicità della nostra offerta in termini di prodotto e che il nostro approccio al marketing “now and next”, insieme a soluzioni in cui i dati sono centrali e cruciali, erano perfettamente integrate con le piattaforme Honda. Questo ci rende l’agenzia più orientata al futuro con cui hanno scelto di lavorare” ha affermato Chris Skinner, Presidente UM EMEA. “È stato un anno estremamente impegnativo, ma ci siamo dimostrati più forti che mai e questa ultima vittoria ne è la testimonianza. Sono così orgoglioso di noi, di tutte le persone di UM della forza e della resilienza che abbiamo saputo dimostrare, ovunque nel mondo. Il nostro approccio è molto innovativo: rivolto al futuro, solido, incentrato sui dati e orientato alle persone” ha aggiunto Skinner.

Carlo Messori Roncaglia, CEO UM Italy commenta: “Indubbiamente il miglior modo per iniziare l’anno nuovo. Il risultato della gara Honda è la conferma che l’approccio Futureproof orientato ai dati di UM è strategicamente innovativo e vincente in un mercato in continua evoluzione. Siamo estremamente felici di iniziare questa nuova partnership con un brand della rilevanza di Honda Motor Europe”. La transizione avverrà da subito e il lavoro dovrebbe iniziare, in tutti i mercati europei di Honda, dal 1° aprile 2021.