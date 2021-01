AGF88 Holding: Marianna Soriani è la nuova chief communication officer

L’azienda Agf88 Holding, specialista del settore cosmetico del professional hair & skin care, ha nominato Marianna Soriani chief communication officer. Si occuperà sia della divisione professionale della Holding, in particolare Pettenon Cosmetics S.p.A., sia della divisione Mass Market, Beauty Application s.r.l. nel campo dei brand in portafoglio. La nuova manager avrà il compito di gestire la nuova divisione di comunicazione, la quale include brand, digital, e-commerce e di comunicazione corporate.

Soriani ha maturato una lunga esperienza nell’ambito del marketing strategico rivestendo ruoli di sempre maggiore responsabilità in aziende internazionali del settore cosmesi, come Coty, L’Oréal, Revlon, fashion & lifestyle, come Safilo Group, e retail omnichannel, sviluppando processi di content management e branding per marchi di notevole importanza tra cui Lancome, Rimmel e Polaroid. La nuova CCO, consulente strategica in comunicazione, marketing, branding e digital, ha già contribuito all’elaborazione di progetti digital e di comunicazione durante il 2020 con la società Agf88 Holding.

Afsoon Neginy, COO business & sustainability director, afferma: “Con l’ingresso di Marianna prosegue il rafforzamento della nostra strategia di riposizionamento dei nostri brand in portafoglio; Marianna è una figura chiave in quanto farà da trait d’union tra la strategia corporate basata sulla sostenibilità e la digitalizzazione e quella dei brand focus che hanno ognuno una filosofia ben distinta”.

Aggiunge Federico Pegorin, amministratore delegato della Holding: “Anche da parte mia un rinnovato benvenuto a Marianna Soriani che con la sua professionalità e esperienza contribuirà alla crescita dell’azienda fornendo un importante valore aggiunto alla nostra strategia di comunicazione. Marianna entra in un momento in cui la nostra Azienda e i nostri brand si proiettano verso un futuro ricco di sfide: sono certo che potrà dare un grande contributo all’ambiziosa evoluzione digitale che stiamo mettendo in atto nella nostra Holding”.