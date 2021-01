Carly Arnold è il nuovo direttore marketing Italia di Findus

Arnold prende il posto di Renato Roca, che ha assunto la carica di general manager di Findus Svizzera

L’azienda europea Nomad Foods, leader nel settore della produzione di alimenti surgelati e proprietaria del marchio Findus, ha nominato Carly Arnold nuovo direttore marketing per l’Italia, dove sarà operativa nella sede di Roma.

La manager prende il posto di Renato Roca che, dopo 30 anni di carriera in azienda e più di recente come direttore marketing Italia e Sud Europa è diventato general manager di Findus Svizzera, acquisita da Nomad Foods negli ultimi mesi del 2020 da Froneri International Ltd per 110 milioni di euro. Grazie all’acquisizione il marchio Findus si è unificato in tutta Europa.

Carly Arnold entra in Nomad Foods già nel 2011 a Londra con il ruolo di senior brand manager sui vegetali. In seguito si è occupata, rivestendo ruoli sia centrali che locali, di diverse categorie di prodotto.

In veste di direttore di categoria nella divisione fish, ultimo incarico rivestito prima della nomina a direttore marketing Findus Italia, ha elaborato un programma di innovazione e creato un modello commerciale con i team di supply e procurements. Ha inoltre contribuito allo sviluppo e al potenziamento di programmi per la sostenibilità dell’acquacoltura e del pesce.

Prima di entrare nel gruppo Nomad, Arnold ha maturato la sua esperienza in diverse divisioni marketing di Kraft Foods a Londra per oltre 5 anni.

Di recente, Nomad Foods ha riconfermato Publicis Groupe per la gestione del media in Europa.