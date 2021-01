Emilia Romagna, la Regione sostiene il settore del cinema con un programma triennale

La Regione Emilia Romagna (nella foto, il presidente Stefano Bonaccini) rilancia il sostegno al settore del cinema e dell’audio visivo, colpito duramente dalle ricadute economiche dovute all’emergenza sanitaria. E lo fa con il nuovo Programma triennale approvato oggi dall’Assemblea legislativa. Sono confermati, per il triennio 2021-23, gli incentivi alla produzione e il supporto a consolidamento, strutturazione e creazione di un sistema più forte e competitivo. Nel triennio 2018-20 erano stati stanziati 15,5 milioni di euro, fondi provenienti dall’assessorato alla Cultura. Nel nuovo programma, in particolare, si conferma il sostegno della produzione e promozione messo in campo negli anni precedenti. Si focalizza maggiormente l’attenzione sulla valorizzazione e coinvolgimento di chi lavora sul territorio regionale e sull’ambiente, con la gestione sostenibile delle opere audiovisive: si pensa per esempio all’adozione del riconoscimento della certificazione “Green Film”. Sotto la lente anche i fruitori, per favorire l’ampliamento del pubblico e la totale accessibilità delle opere e degli appuntamenti di promozione, anche in streaming on line.Prevista inoltre un’attenzione particolare allo sviluppo di opere di autori regionali o che raccontino l’identità emiliano-romagnola.