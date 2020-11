Bluebird Bio, Andrea Passalacqua è il nuovo direttore generale per l’Italia

Bluebird Bio, società di biotecnologie attiva nell’incremento di terapie geniche e sviluppo di terapie cellulari per gravi malattie genetiche severe e alcune forme tumorali, ha comunicato la nomina del neodirettore Andrea Passalacqua

Passalacqua è stato designato direttore generale di Bluebird Bio Italia, l’aggregata italiana della società biotech, con headquarter presso la sede di Cambridge (USA). Precedentemente al suo ingresso in Bluebird Bio, il nuovo direttore ha guidato il comparto Inflammation & Immunology di Amgen Svizzera e, ancor ancora, è stato Director dell’area Hematology, Oncology, Inflammation & Immunology in Celgene, sia per quanto riguarda la Svizzera che in Spagna. Con più di 15 anni nel settore farmaceutico, Passalacqua mette a disposizione il



suo bagaglio di conoscenze, forti competenze in fatto di industria e una profonda capacità di leadership avendo rivestito differenti ruoli dirigenziali, sia a livello globale che locale nel market access europeo e in gestione aziendale.