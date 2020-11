Roma, i posteggi per le biciclette si prenoteranno via app

Posteggi a pagamento per biciclette, chiusi e prenotabili via App tramite smartphone, in 7 stazioni della metropolitana di Roma, sul modello di quelli già utilizzati in molte città europee. E’ il progetto varato nei giorni scorsi dalla giunta di Virginia Raggi che ha stanziato 1,5 milioni di euro per realizzare 408 bike box come prima sperimentazione. Le fermate scelte: Anagnina ed Arco di Travertino lungo la linea Metro A; Laurentina, Ponte Mammolo e San Paolo sulla linea B; Annibaliano sulla B1 e stazione Ostiense. Il sistema di parcheggi descritto in delibera prevede la creazione di aree recintate e videosorvegliate dove collocare i box metallici, dislocati per ora nei pressi dei principali nodi di scambio ferroviari e della metropolitana, mettendo così le bici al riparo da furti e atti vandalici. I singoli box si potranno prenotare e aprire via smartphone, con un costo stimato in 2 euro ad ogni utilizzo e 5 euro quando si superano le 24 ore di utilizzo.