Amazon Fashion Europa: Ruth Diaz nominata alla guida

E’ stata designata la manager Ruth Diaz come capo del business moda in Europa di Amazon Fashion Europa. Tra le sue responsabilità ci sarà anche quella di affinare la customer experience nel Regno Unito, in Germania, Francia, Italia e Spagna

Ruth Diaz, con una profonda esperienza lavorativa alle spalle in svariate posizioni dirigenziali nel marketing e nel retail in Amazon, congiuntamente alla Senior Leadership europea, dirigerà tutti gli aspetti del business, tra cui l’accrescimento della selezione e l’avanzamento della customer experience nel Regno Unito, in Germania, Francia, Italia e Spagna. Più di un ventennio di esperienza nell’e-commerce, Ruth Diaz ha acquisito diverse mansioni in Amazon dove è stata responsabile di più di 20 categorie di prodotti su Amazon.es e Amazon.it, oltre ad essere stata a capo dell’Home Innovation Program per



l’Europa. Precedentemente al suo ingresso in Amazon, è stata a capo di BuyVip, sezione di Amazon dedicata alla moda che offriva un’esperienza di acquisto facile, veloce ma soprattutto a prezzi scontati. E’ stata inoltre amministratore delegato di Entradas.com, società di entertainment online, dove ha lavorato attivamente in Universal Pictures e PriceWaterHouse Coopers in Spagna. Estraneamente ad Amazon, Diaz riveste altresì il ruolo di mentore e coach certificato, grazie al quale permette ad altre donne di raggiungere gli obiettivi che si prefissano.