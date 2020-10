Editoria, un libro omaggia il genio di Leonardo Sciascia

La cultura italiana celebra Leonardo Sciascia con “A viaggiar terra ritrovando l’isola” Un omaggio a Sciascia nel centenario della nascita – 2021 Il volume, a più voci, in uscita a inizio 2021, è un lavoro articolato che analizza l’opera di Sciascia attraverso una sistematica riflessione che parte dalle competenze specifiche di alcuni maggiori studiosi sul novecento letterario. Il percorso intrapreso mette in luce lo Sciascia che nasce con la poesia e prosegue nel raccontare breve dei suoi primi romanzi sino alle diverse pagine di letteratura di inchiesta e di indagine. Le sue opere conclusive sono un intreccio tra il senso ironico e la morte. Un saggio a più voci con scritti di Maria Teresa Alfonso, Micol Bruni, Pierfranco Bruni, Lidia Caputo, Anna Colaci, Rosalba De Giorgi, Neria De Giovanni, Carmen de Stasio, Rita Fiordalisi, Simona Giordano, Mario Guadagnolo, Mauro Mazza, Annarita Miglietta, Tommaso Romano, Stefania Romito, Luca Siniscalco, Valeriano Venneri. Saggio introduttivo di Pierfranco Bruni. Un interessante studio che va a sottolineare il significativo rapporto tra Sciascia e il cinema sino ad uno dei testi forti profetici che è quello su Aldo Moro. Il tutto ha una valenza fortemente pedagogica in un quadro di chiavi di lettura di grande spessore culturale. Con questo testo si aprono le celebrazioni del Sindacato libero scrittori e del Centro Studi e Ricerche Francesco Grisi dedicate a Leonardo Sciascia.