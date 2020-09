De Siervo (Lega Serie A): si faccia chiarezza sulla riapertura degli stadi

“La situazione che stiamo vivendo, alla vigilia della partenza della nuova stagione, è surreale. Abbiamo presentato a luglio un protocollo dettagliato di oltre 300 pagine per la riapertura parziale in massima sicurezza degli stadi, dettagliando per ciascun impianto le modalità attuative di ingresso, permanenza e deflusso dei tifosi”. Lo ha detto l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, secondo il quale, “al netto delle sacrosante deroghe concesse dalla Regione Emilia Romagna, alla ripartenza del Campionato, il caos regna ancora sovrano. La Lega Serie A chiede, per il rispetto che merita la nostra industria e i nostri tifosi, che al più presto si faccia chiarezza sulla riapertura dei nostri stadi, seppur parziale e condizionata al rispetto delle condizioni di sicurezza per il pubblico”.