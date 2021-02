L’Umbria e la Provincia autonoma di Bolzano in zona rossa (anche se in sostanza già lo erano dopo le ordinanze regionali), Molise, Campania ed Emilia Romagna in arancione. Sarebbe questo, a quanto si apprende, l’esito della cabina di regia sui dati del monitoraggio settimanale, che si è riunita questa mattina. Ora si attende la valutazione, e le relative ordinanze, da parte del ministro Speranza.