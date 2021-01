Samsung: svelati i nuovi Neo QLed. Un futuro più sostenibile per i Tv

Il leader mondiale del mercato dei televisori svela al CES 2021 la sua nuova gamma caratterizzata da una tecnologia display completamente nuova e una particolare attenzione all’ambiente

Ancora più innovativa e attenta all’ambiente. È la gamma Audio-Video di Samsung, appena presentata dal leader mondiale del mercato Tv in occasione del Ces 2021. I nuovi televisori non si evolvono solo a livello tecnologico, ma sposano un importante progetto a livello ambientale. “Nel corso dell’anno appena trascorso, il ruolo della tecnologia e dell’innovazione è stato fondamentale, ma il nostro impegno nell’innovazione, nel dna di Samsung da sempre, deve andare di pari passo con la costruzione di un futuro inclusivo e sostenibile”, ha confermato Bruno Marnati, Head of Audio Video Samsung Electronics Italia. A partire dal 2021, Samsung intraprenderà un percorso definito Going Green che coinvolgerà il business Audio Video attraverso i seguenti programmi di sostenibilità a lungo termine:

Riduzione dell’impronta ecologica e miglioramento dell’efficienza energetica : si cercherà di ridurre sistematicamente l’impronta ecologica derivante dalla produzione di televisori, di ridurre il consumo energetico dei propri prodotti e di impiegare sempre più materiali riciclati per la realizzazione della propria line up Tv.

e : si cercherà di ridurre sistematicamente l’impronta ecologica derivante dalla produzione di televisori, di ridurre il consumo energetico dei propri prodotti e di impiegare sempre più materiali riciclati per la realizzazione della propria line up Tv. Design sostenibile degli imballaggi : sulla base dei feedback ricevuti dai consumatori, Samsung sta estendendo il design Eco-packaging all’intera gamma 2021 di Lifestyle TV e alla maggior parte dei modelli Neo QLed. Questa soluzione sostenibile permetterà di riciclare fino a 200 mila tonnellate di scatole di cartone ondulato ogni anno. Riducendo al minimo il testo e le grafiche sull’imballaggio ecologico, viene inoltre eliminato l’inchiostro a base di olio che viene normalmente utilizzato per le scatole dei televisori, riducendo ulteriormente gli sprechi.

Samsung QLed e Neo QLed ancora più inclusivi

Le funzioni di accessibilità di Samsung, ora disponibili su tutti i modelli QLED e Neo QLED della gamma 2021, sfruttano i più recenti progressi nel campo dell’intelligenza artificiale (AI), con l’obiettivo di permettere a sempre più consumatori di vivere un’esperienza di intrattenimento senza precedenti. La gamma 2021 aggiunge nuove funzionalità come Caption Moving, Sign Language Zoom and Multi-Output Audio, offrendo a persone con problemi di udito, non udenti, ipovedenti e non vedenti la possibilità di ottimizzare la fruizione dei contenuti in base alle proprie esigenze. Entro il 2022, Samsung si impegna a estendere la funzione Voice Guide, che fornisce un supporto audio per i consumatori ipovedenti. Samsung continuerà inoltre a sviluppare nuove funzionalità supportate dall’Intelligenza Artificiale per massimizzare l’accessibilità dei propri televisori in futuro.

Neo QLed: il salto “quantico” della display technology

Samsung introduce oggi una tecnologia display completamente nuova, Neo QLed, nei suoi modelli di punta 8K (QN900A) e 4K (QN90A), portando la tecnologia QLed a un livello superiore grazie a una nuova sorgente luminosa, il Quantum Mini Led, controllata con precisione dalla tecnologia Quantum Matrix e dal processore Neo Quantum, un potente processore di immagini ottimizzato per Neo QLed.

Un Quantum Mini Led misura 1/40 di un Led convenzionale, e invece di utilizzare una lente per diffondere la luce e una cella per mantenere il Led in posizione, il Quantum Mini Led utilizza micro-strati incredibilmente sottili e, di conseguenza, presenta una maggiore densità di Led. La tecnologia Quantum Matrix consente un controllo ultra-preciso della retroilluminazione, riducendo il blooming e consentendo agli spettatori di godersi al massimo i contenuti.

Neo QLed aumenta la scala della luminanza fino a 12 bit con 4096 livelli; questo permette di ottenere aree scure ancora più scure e aree luminose ancora più luminose, per un’esperienza Hdr più precisa e immersiva. Neo QLed può contare inoltre sul potente processore Samsung Neo Quantum con funzionalità di upscaling avanzate: utilizzando fino a 16 diverse modelli di rete neurale, all’interno della tecnologia di AI upscaling grazie all’Intelligenza Artificiale e al deep learning, il processore Neo Quantum può ottimizzare la qualità dell’immagine ottenendo un output in 4K e 8K, indipendentemente dalla qualità della sorgente.

La Slim One Connect Box di Neo QLed 8K, è un nuovo sistema di gestione dei cavi che può essere collegato direttamente alla base del televisore, consentendo un’installazione più semplice e un’estetica pulita.

L’esperienza di visione non è completa senza un suono adeguato, e Neo QLed 8K offre diverse funzionalità audio premium per un’esperienza completamente immersiva: Object Tracking Sound (Ots) Pro utilizza un software basato sull’AI per far coincidere il suono con il movimento degli oggetti sullo schermo, mentre SpaceFit Sound analizza l’ambiente in cui è installata la Tv per produrre un suono impattante e perfettamente su misura per la stanza in cui si trova.

Dal fitness allo smart working con i nuovi Tv Samsung

I modelli 2021 Neo QLed 8K e 4K di Samsung offrono inoltre funzionalità smart che arricchiscono il ruolo della Tv, anticipando le esigenze di fitness, intrattenimento e smart working dei consumatori e diventando dei veri e propri partner per ogni attività quotidiana.

Fitness: l’applicazione Samsung Health trasforma il soggiorno in una palestra personale, mentre la nuova funzione Smart Trainer permette di tracciare e analizzare la propria postura durante l’allenamento, come un vero personal trainer. Durante e dopo l’allenamento, Smart Trainer fornisce indicazioni sulla forma fisica, aiutando a contare le ripetizioni e a stimare le calorie bruciate. Grazie all’allenamento video interattivo, gestibile con l’assistente vocale Bixby, Samsung Health Smart Trainer migliora e personalizza l’esperienza fitness tra le mura domestiche.

