Lombardini22, Juri Franzosi è il nuovo direttore generale

L’ex direttore di Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili) entra a far parte del team di Lombardini22, una delle più importanti società di architettura e progettazione integrata, in qualità di direttore generale. Il manager sosterrà il CEO, Franco Guidi ed Elda Bianchi, Cfo, con lo scopo di potenziare la struttura gestionale del Gruppo.

Juri Franzosi, classe 1976, già direttore generale di Ance Varese, da oltre 70 anni associazione delle imprese edili operanti per provvedere alla tutela e all’assistenza delle imprese associate per favorire lo sviluppo e il progresso dell’industria delle costruzioni, è stato nominato direttore generale del Gruppo Lombardini22, società leader in Italia nel comparto dell’architettura e della progettazione integrata che opera a livello internazionale ed è specializzata nei settori retail, office, urban, living,



Hospitaly e data center. Franzosi commenta:



«È una sfida che accolgo con grande entusiasmo. È bello mettere la mia esperienza e le mie competenze al servizio di una comunità di professionisti in cui personalità diverse trovano lo spazio necessario alla loro espressività e alla loro crescita umana e professionale. Una comunità che, dall’architettura all’ingegneria, dal digitale alle neuroscienze applicate agli spazi, lavora saldamente ancorata alla realtà e alla quotidianità, mantenendo la capacità di uscire coraggiosamente dai confini del solito e del conosciuto».

Un Gruppo che in poco più di 10 anni di attività si è ampliato in maniera esponenziale, accrescendosi per molte cinque tanto, indirizzando una particolare attenzione a Milano e alle sue dinamiche, capitalizzando sulle tecnologie e sull’innovazione e dando spazio anche all’arte e alla cultura.

Paolo Facchini, presidente del Gruppo comunica:

«Dopo 14 anni di crescita continua Lombardini22 è oggi attiva in tanti mercati ed è nota per le competenze professionali e la capacità di dialogo con i propri clienti e con tutta la filiera. È il momento giusto per investire e rinforzare la nostra squadra, in vista degli obiettivi che ci siamo dati con orizzonte 2030».

Il neodirettore generale si affianca al CEO Franco Guidi e al direttore finanziario Elda Bianchi.

Franco Guidi aggiunge:



«La nostra forza sono le nostre persone e l’ingresso di Juri Franzosi ci consentirà di affrontare al meglio le sfide che abbiamo davanti nei prossimi dieci anni, tenendo fede ai nostri valori».