Una galleria online ripercorre i 400 anni dell’università di Cagliari

Si possono ripercorrere on line, con una galleria multimediale inaugurata stamane, vicende e personaggi dei 400 anni di storia dell’università di Cagliari. “Non è un semplice sito web”, precisa Giampaolo Salice, ricercatore di Storia moderna, “ma è un vero sistema integrato open source di classificazione, geolocalizzazione e condivisione di oggetti culturali di diverso formato: oggetti d’arte, architetture, documenti, libri , audio video”.

Attraverso i canali della galleria è possibile consultare otto percorsi corrispondenti multimediali ad altrettanti momenti della storia dell’ateneo Cagliaritano, dalla sua fondazione ad oggi. Ogni percorso è corredato da oggetti che hanno ricevuto approfondimenti puntuali sulla storia e il patrimonio dell’università del capoluogo sardo: per esempio, le schede digitali su rettori, docenti illustri, donne prime docenti della facoltà, donne prime laureate in ateneo, laureati ad honorem, eccetera.

La piattaforma potrà essere usata per descrivere e conoscere il patrimonio di beni culturali dell’ateneo, sconosciuto ai più e di non facile accesso. L’università invita a contribuire con segnalazioni, fotografie e ricordi alla ricostruzione della memoria storica dell’istituzione.