Mooney, la prima realtà italiana di Proximity Banking & Payments

Rendere i servizi di pagamento davvero di prossimità, vicini, a portata di mano – questa la missione di Mooney, il brand nato dall’unione dell’eccellenza di SisalPay nel settore dei pagamenti e di Banca 5 (Gruppo Intesa Sanpaolo) nel settore bancario. Attraverso una rete di oltre 45 mila esercizi sul territorio nazionale, perfettamente integrata con le più moderne piattaforme digitali, Mooney mira a generare valore per tutti i cittadini, permettendo a milioni di italiani di accedere ogni giorno in modo semplice, veloce e sicuro a operazioni di pagamento – come bollette, carte prepagate e ricariche telefoniche – e servizi che prima erano disponibili solo nelle filiali bancarie – come prelievi e bonifici.

La nascita del nuovo brand è accompagnata anche dal lancio della Carta prepagata Mooney a circuito VISA, contactless, dotata di IBAN italiano, attivabile e ricaricabile a partire da metà dicembre in esclusiva presso i primi punti vendita della rete.

La nuova carta Mooney è la più conveniente del canale tabacchi, bar, edicole; si attiva direttamente sul punto vendita in meno di cinque minuti e garantisce gli standard più elevati di protezione attualmente disponibili sul mercato. Simbolo di una nuova fase espansiva dell’azienda, la carta Mooney si iscrive nella strategia di diversificazione dell’offerta dei servizi di pagamento di Mooney e risponde all’esigenza dei cittadini, della rete di punti vendita e dei partner commerciali di avere costantemente prodotti e servizi innovativi.

Il punto vendita, inoltre, gioca in questo particolare momento un ruolo fondamentale: oggi tutti hanno la necessità di vivere in una dimensione “di vicinato”, con nuove abitudini di consumo legate al proprio quartiere. Con Mooney, ogni punto vendita può rispondere in modo efficace alle crescenti esigenze dei propri clienti, grazie ad un’offerta unica sul mercato.

Prelievo contante – il servizio che consente ai clienti titolari di una carta di debito emessa dalle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo di prelevare denaro contante da un limite minimo giornaliero di 25,00 € a un massimo di 250,00 € per codice fiscale, direttamente nel punto vendita Mooney abilitato. Il prelievo sarà gratuito fino al 30 giugno 2021.

Già attivo su alcuni punti vendita, verrà esteso su tutta la rete Mooney entro dicembre 2020.

T-Bonifico – il servizio che consente di eseguire bonifici verso qualunque IBAN italiano (conti correnti, conti di pagamento, carte con IBAN), pagando sia in contanti sia con carta di debito o credito nei punti vendita Mooney abilitati.

Il pagamento in contanti per il servizio T-Bonifico NON è disponibile per l’esecuzione di bonifici verso IBAN di banche del Gruppo Intesa Sanpaolo o di CheBanca!.

Per eseguire il bonifico è necessario compilare il form presente sul sito mooney.it, generare il QR Code e concludere l’operazione in un punto vendita abilitato.

La commissione per ogni singola operazione è fino a 3,50 Euro.

T-Ricarica – il servizio che consente di ricaricare le principali carte prepagate con IBAN italiano, tramite la semplice generazione di un QR Code sul sito mooney.it, completando l’operazione nel punto vendita Mooney. Conservando la ricevuta o il QR Code sullo smartphone si potrà ripetere l’operazione anche in futuro, risparmiando ancora più tempo.

La commissione Cliente è tra le più convenienti del mercato, in promozione a 1,50 Euro fino al 31/12/2020 (dal 1° gennaio 2021 sarà 1,70 Euro).

È possibile ricaricare sia tramite contante che con carta di debito/credito.

Bollettini MAV – il servizio che consente di pagare tasse universitarie, utenze, spese condominiali e ogni altro bollettino MAV nei punti vendita Mooney abilitati.

Per effettuare l’operazione è necessario consegnare il bollettino MAV unitamente al proprio codice fiscale all’esercente.

La commissione Cliente è pari a 2,20 Euro per ogni bollettino.

Il pagamento è disponibile sia in contanti che con carta di debito/credito.

Per trovare il punto vendita più vicino abilitato ai servizi Mooney, è possibile consultare lo store locator disponibile sul sito mooney.it.