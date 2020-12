Premio Demattè, ecco i vincitori della diciassettesima edizione

Sono stati decretati i vincitori della XVII edizione del Premio Claudio Dematté Private Equity of the Year; la manifestazione è stata realizzata da Aifi, l’associazione degli operatori del settore, con il supporto di EY, con la partecipazione, tra gli altri, di Corriere della Sera, Sda Bocconi e Borsa Italiana, e grazie a Intesa Sanpaolo. Nella categoria Early Stage (investimento in capitale di rischio effettuato nelle prime fasi di vita di un’impresa), il premio è stato assegnato a Indaco Venture Partners Sgr, per l’operazione AdmantX, provider mondiale di data analysis per contextual advertising e brand safety; nella categoria Expansion (operazioni di investimento in capitale per il finanziamento dello sviluppo d’impresa) il vincitore è NB Aurora, per l’operazione Forgital, gruppo attivo nella produzione di anelli e altri componenti forgiati; il premio Buy Out (operazione di acquisto di una quota di maggioranza o totalitaria) è stato consegnato ad Ambienta Sgr, per l’operazione Safim, produttore di componenti critici per i circuiti idraulici a bordo di mezzi pesanti; il premio Big Buy Out è andato a The Carlyle Group, per l’operazione Golden Goose, azienda leader nell’abbigliamento casual di lusso contemporaneo e accessori. “Nelle diciassette edizioni del Premio abbiamo visto la candidatura di 280 aziende che ben rappresentano l’eccellenza del Paese – ha dichiarato il presidente Aifi, Innocenzo Cipolletta, nella foto, – in un anno particolare come questo fa piacere mettere in evidenza come il private equity non si è fermato e anzi ha svolto un ruolo importantissimo per le sue ricadute positive sull’economia reale”.