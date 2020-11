Gruppo IPI: entra Andrea Barbaro quale Executive Director

Barbaro fa il suo ingresso in AGIRE S.p.A – Gruppo Ipi in qualità di Executive Director – Head of Property, Facility e Change Management

Il manager, in seguito ai suoi studi, ha acquisito una pluriennale esperienza nel settore del Property, Building e Facility Management in gruppi internazionali dove ha rivestito la mansione di Head of Property Services.

AGIRE prosegue così il progresso nell’organizzazione che assiste la crescita dell’azienda verso l’innovazione di competenze qualificate nell’industria del Real Estate.

Andrea Barbaro comunica:

“Sono estremamente felice di essere entrato in Agire, parte di un Gruppo come IPI con una storia consolidata di attore di primo livello nel panorama nazionale del Real Estate.

Ho trovato un team di altissima professionalità con cui, sono sicuro, riusciremo a costruire un percorso di ulteriore sviluppo nei prossimi anni per affrontare le sfide che il Real Estate dovrà affrontare”.