Come sopravvivere al confinamento? Arrivano i manuali “salva nervi”

Ci sono le ricette della nonna, dello studente fuori sede, dell’artista, del designer e non solo quelle dello chef nel ‘Manuale di sopravvivenza alimentare’ ai tempi della pandemia da Covid, curato dal network di artisti e artigiani dell’organizzazione ‘Urban Center di Cagliari’. I consigli su cosa cucinare durante le fasi di confinamento, più o meno marcate, hanno in comune una cosa: sono low cost e a base di massimo cinque ingredienti, più uno a piacere, il cui costa varia dai 20 centesimi (un uovo) a un massimo di 7 euro. “Affrontare al meglio la crisi economica senza rinunciare al gusto e incoraggiando un consumo di cibo più etico ed equo” è l’obiettivo del ‘Manuale’, elaborato da 16 persone, fra chef, nonne e ‘dilettanti’ e disponibile gratuitamente sul sito www.urbancenter.eu.

Lo scorso marzo, nel bel mezzo del lockdown, era uscita la prima edizione di un ‘Manuale di sopravvivenza all’isolamento sociale’, cui hanno partecipato 16 persone. La versione zero dell’esperimento includeva quattro contributi critico-testuali e 12 opere, in cui gli artisti coinvolti interpretavano i temi del nutrimento, dell’evasione, della resistenza e delle visioni. L’edizione aggiornata, che si può scaricare gratuitamente dal sito dell’Urban Center, raccoglie i contributi di 51 persone, invitate a ripercorrere la fiaba di ‘Hansel e Gretel’, come metafora dell’attuale momento. Scopo del progetto ‘Home network’ è fornire soluzioni pratiche e a basso costo in tempi di isolamento sociale e di risparmio per le sempre più diffuse difficoltà economiche. Il Manuale di sopravvivenza alimentare, che si chiude con un approfondimento sulla cucina delle carcasse di animali selvatici, sarà presentato il 28 novembre prossimo alle 11 durante lo show cooking dello chef Simone Casini, per la settima edizione del Festival diffuso ‘Smart Cityness’ (in programma dal 25 al 29 novembre a Cagliari), organizzato da Urban Center. Sarà anche l’occasione di debutto di un quarto manuale di sopravvivenza, tema ‘Memento mori’, a conclusione del ciclo. L’evento si terrà on lne da Palazzo Siotto, a Cagliari sulle pagine social dellìorganizzazione.