Pandemia spinge consumo video streaming, +16% in un anno

Ricerca, quasi 8 ore a settimana a livello globale, 7 in Italia

Il consumo di video in streaming è aumentato del 16% a livello globale nell’ultimo anno. Spinto dalla pandemia e dalla maggiore permanenza a casa, ha raggiunto una media globale di quasi otto ore (sette ore e 55 minuti) e una media italiana di oltre 7 ore alla settimana. Lo dicono i dati dello ‘State of Online Video 2020‘, una ricerca commissionata da Limelight Networks per capire le percezioni e i comportamenti dei consumatori riguardo i video online.



Secondo la ricerca, quasi la metà delle persone in tutto il mondo (47%; 46% in Italia) si è abbonata ad un nuovo servizio di streaming video negli ultimi sei mesi, soprattutto perché passava più tempo a casa a causa della Covid-19 (40%; 43% in Italia). Il secondo fattore che ha determinato la sottoscrizione di nuovi abbonamenti è stato la disponibilità di nuovi contenuti che le persone volevano vedere (25%; 23% in Italia).

Aumenta anche il consumo di contenuti generati da altri utenti, raddoppiato nell’ultimo anno, raggiungendo una media di quattro ore alla settimana a livello globale (3,5 in Italia). YouTube domina come la piattaforma preferita per la visione di contenuti generati da altri utenti a livello globale (65%; 41% in Italia), seguita da Facebook (16%; 31% in Italia). I consumatori, dice la ricerca, sono attenti al prezzo.

A livello globale, quasi la metà (47%; 51% in Italia) cancellerebbe l’abbonamento al servizio di streaming a causa dei prezzi elevati. Più di un terzo (37%) degli utenti a livello globale ammette di condividere l’account o di utilizzare l’account di qualcun altro. L’Indonesia è il Paese con il più alto numero di persone (58%) che ammette di condividere le credenziali. In Italia è il 37%. I ritardi, infine, sono un elemento critico. La maggior parte delle persone a livello globale (64%; 77% in Italia) afferma che sarebbe più incline a vedere un evento live in streaming se non ci fossero ritardi nella trasmissione in diretta.





ANSA