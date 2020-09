Masi Torello, stasera ci sarà un evento di beneficenza con Gianni Fantoni

(di Tiziano Rapanà) Vi segnalo un bell’evento che si terrà stasera nella bella terra dell’Emilia-Romagna. L’iniziativa è figlia di un impeto di solidarietà teso a voler dare una mano a chi è più sfortunato di noi. Stasera alla palestra Comunale di Masi Torello, in provincia di Ferrara, si terrà un’asta di beneficenza in favore dell’onlus ferrarese, Dalla terra alla luna, che si occupa di aiutare le persone affette da autismo. Se siete di quelle parti, date una mano agli organizzatori. Prendete parte all’asta, così potete aiutare economicamente l’onlus. All’asta parteciperanno Gianni Fantoni e Andrea Poltronieri. Il sindaco di Masi Torsello, Riccardo Bizzarri sarà il presentatore della serata. Il sindaco in una dichiarazione ripresa dal quotidiano estense.com ha spiegato il senso della serata “che vuole essere motivo di solidarietà e divertimento” Il sindaco ha poi spiegato di aver messo “all’incanto 31 lotti di materiale raccolto grazie alla generosità di società sportive come Spal, Juventus, Inter, Torino, Fiorentina, Lazio e tante altre oltre alla Nazionale femminile di pallacanestro, la Nazionale di rugby, piuttosto che Valentino Rossi e Ducati Corse”. I motivi per divertirsi, dunque, ci sono tutti. Approfittate dell’iniziativa per passare una serata diversa all’insegna del divertimento e della solidarietà. Gli organizzatori dell’asta vogliono trovar i fondi per dare vita alla “Fattoria Sociale”, un luogo dove possono vivere e lavorare i ragazzi autistici del circondario ferrarese. La fattoria dovrà diventare un punto di riferimento per questi giovani adulti e per le loro esigenze di vita.

