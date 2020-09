Si fingono giornalisti per una fare vacanza gratis in Puglia

Si sono spacciati per giornalisti al fine di fare una vacanza gratis alle Isole Tremiti, nel Foggiano. I quattro, tre uomini e una donna della provincia di Foggia, sin dalla prenotazione, avevano fatto intendere di essere professionisti della comunicazione specializzati nel settore turistico, incaricati di realizzare un servizio giornalistico dedicato a quei luoghi, di sicuro effetto pubblicitario. Quindi, per circa una settimana, fruendo di vitto, alloggio ed ombrellone, avevano finto di effettuare, tra un bagno ed un pranzo, foto e riprese. Così la “troupe” di sedicenti “giornalisti”, improvvisamente, dopo cinque giorni, ha lasciato la struttura senza pagare il dovuto, circa 800 euro. Cosi i Carabinieri si sono messi alla ricerca dei quattro che sono stati identificati e denunciati per truffa in concorso.