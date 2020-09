Libri, Petrini presenta il suo ultimo lavoro in Franciacorta

Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre, ha scelto la Franciacorta come tappa di presentazione del libro che raccoglie i temi che hanno caratterizzato i suoi incontri con Papa Francesco. ‘Terrafutura’, questo il titolo della pubblicazione Giunti e Slow Food Editore, verrà presentato al Convento dell’Annunciata di Rovato alle 18.30, in collaborazione con la Fondazione Vittorio e Mariella Moretti, nata nel 2018 con l’obiettivo di tutelare e promuovere l’unicità di questo monastero con il quale l’azienda Bellavista intrattiene un legame di amicizia sin dal 1991.Di clima, nel suo stretto legame con l’economia, l’etica e la spiritualità, si parlerà nel corso della presentazione che, dichiara Vittorio Moretti, “vogliamo possa diventare per noi tutti un momento di riflessione sul futuro del comparto vitivinicolo a partire da istanze di carattere qualitativo. Nel concetto di equilibrio, che da sempre Bellavista sostiene come cardine del proprio percorso di crescita, dovremo poterci ritrovare noi tutti produttori di vino per mettere in atto progetti e percorsi di rinnovamento che diano una risposta concreta e profonda ai grandi interrogativi che la questione ecologica ci chiama a risolvere in modo stringente”.