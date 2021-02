Salesforce Italia: Mauro Solimene è il nuovo country leader

Salesforce, soluzione CRM interamente basata su cloud per permettere alle aziende di connettersi ai clienti in un modo completamente nuovo in vari comparti, ha comunicato la nomina di Mauro Solimene in qualità di nuovo Country Leader dell’azienda per l’Italia. Subentra al posto di Federico Della Casa che acquisisce il ruolo di Senior Vice President Sud Europa, Settore Pubblico.

Profonda esperienza in campo manageriale, Solimene, ha rivestito in passato, cariche di una certa rilevanza all’interno del mercato nazionale ed internazionale in differenti aziende globali del settore IT, implementando relazioni di fidelizzazione di lungo termine con aziende, clienti e partner. Ha dapprima ricoperto il ruolo di Country Leader di Pure Storage Italia, azienda specializzata nelle migliori soluzioni storage e sempre al passo coi tempi e, in seguito, ha poi diretto e coordinato con grande trionfo progetti di start-up e transformation presso Independent Software Vendor di rilevanza globale.

In qualità di Country Leader di Salesforce Italia, Mauro guiderà la pianificazione per il potenziamento dell’azienda e avrà come focus principale la ridefinizione delle relazioni con l’ecosistema di client, partner e con la community. Proseguirà ad essere sostenuto dai managers Federico Della Casa e da Paolo Bergamo.

Denis Terrien, AD Southern Europe Middle East & Africa di Salesforce dichiara:

“Il forte e solido background che Mauro porta in Salesforce è la chiave per la seconda fase della nostra crescita in Italia, siamo davvero lieti di accoglierlo come Country Leader per l’Italia – e prosegue – L’Italia è uno dei mercati in cui Salesforce cresce di più a livello mondiale, Mauro porterà la sua energia e la sua competenza al servizio delle aziende italiane per guidarle verso il giusto percorso di trasformazione digitale. Sono davvero grato per l’incredibile lavoro svolto da Federico Della Casa che ora assumerà la responsabilità e la sfida di aiutare la Pubblica Amministrazione in tutto il Sud Europa a diventare più digitale per servire meglio i cittadini”.



Il neo Country Leader di Salesforce per l’Italia, Mauro Solimene, ha commentato:



“È un vero onore entrare a far parte della squadra di Salesforce, un’azienda che ho sempre ammirato per la sua capacità di innovare continuamente, di stare vicina ai clienti e per la straordinaria cultura aziendale. Accelerare sul digitale è una grande sfida ma anche un’incredibile opportunità per il sistema Italia e il contributo di Salesforce sarà sempre più decisivo”.Area degli allegati