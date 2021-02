Ecco come sono cambiati i costi della bollette di luce e gas con il Covid

Anche se le famiglie italiane sono state di più in casa, a causa di lockdown e restrizioni, hanno potuto comunque beneficiare di un costo minore delle materie prime. Dal 2021, però, i prezzi sono tornati a salire.

Il 18 febbraio è la giornata internazionale del risparmio energetico: ecco come, in un’analisi di Repubblica, è cambiata la curva dei consumi in bolletta da quando è iniziata l’emergenza Covid in Italia ormai un anno fa.

La curva di una famiglia-tipo inizia ad avere un picco tra le 5.30 e le 8 del mattino e poi sfuma. Risale debolmente dopo le 17 e torna ad impennarsi intorno all’ora di cena con un picco alle 21 e una discesa che inizia verso le 22 per poi assestarsi su un minimo tre le 3 e le 4 di notte.

Questi sono gli effetti da Covid19 che stanno impattando sui consumi domestici di elettricità e gas delle famiglie italiane dall’11 marzo 2020, cioè dal giorno del primo lockdown, fino ad oggi. “A Milano e Palermo notiamo che i consumi di elettricità nel 2020 sono passati da 2.900 a 3.300 Kwh/anno (più 14%) e da 3.000 a 3.500 Kwh/anno (più 16%)”, ha spiegato a Repubblica Davide Chiaroni, vicedirettore di Energy Strategy Group (Esg) del Politecnico di Milano.

“La forbice si allarga se si analizzano i consumi di gas che sono aumentati da 5.000 a 6.500 m3/anno a Milano (più 30%) e da 3.300 a 4.100 m3/anno (+24%)”, ha aggiunto Chiaroni. La crescita dei consumi di elettricità e gas non ha pesato così tanto sulle tasche degli italiani nel corso del 2020 per effetto del calo delle quotazioni delle materie prime. Una tendenza che però si è invertita ad inizio 2021.

L’aumento delle quotazioni porterà nel primo trimestre del 2021 ad un incremento della spesa energetica per la “famiglia tipo in tutela” del più 4,5% per l’elettricità e del più 5,3% per il gas. Per quanto riguarda il gas la famiglia tipo comunque beneficerà ancora di un certo risparmio: i consumi in questo caso sono di 1.400 m3 annui nel periodo compreso tra il primo aprile 2020 e il 31 marzo 2021 e la spesa della famiglia tipo per la bolletta sarà di circa 950 euro, con una variazione del meno 8,8% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente, corrispondente ad un risparmio di circa 91 euro/anno. Per l’elettricità, invece, la spesa della famiglia tipo (quella che ha consumi medi di energia elettrica di 2.700 kWh all’anno e una potenza impegnata di 3 kW) nel periodo compreso tra il primo aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sarà di circa 488 euro, con una variazione del – 10,2% rispetto ai 12 mesi precedenti pari ad un risparmio di circa 55 euro/anno.

Il problema principale in Italia è che gli investimenti in efficienza energetica sono diminuiti del 20/25% invece che aumentare nel 2020, nonostante il super ecobonus del 110% introdotto dal governo. Per rendere più smart e sostenibili le abitazioni, il nostro Paese dovrebbe aumentare il tasso di riqualificazione del patrimonio edilizio residenziale esistente per arrivare al 2030 al 2% di edifici riqualificati ogni anno.













