Marco Cellamare è il nuovo Regional Sales Director Mediterranean di Ivanti

Ivanti, piattaforma di automazione per la gestione unificata degli endpoint, gestione della sicurezza, asset e dei servizi, comunica la nomina di Marco Cellamare in qualità di Regional Sales Director dell’area Mediterranean. Avrà il compito di operare dagli uffici di Milano e guiderà il potenziamento delle strategie di business a livello locale

Cellamare, Regional Sales Director di Ivanti, piattaforma attiva nell’offerta ai clienti per massimizzare la produttività degli utenti, gode di una profonda esperienza acquisita in differenti contesti.

Valido backgroung lavorativo, si è da sempre occupato di realtà inerenti al settore tecnologico, cominciando a collaborare dapprima per TechMobile, app mobile per soluzioni personalizzate e supporto alla crescita del business aziendale per clienti affiliati, per poi fare proseguire facendo ulteriori progressi in Softec nelle vesti di Sales Area Manager nel comparto dei servizi di Digital Innovation per tre anni.



E’ inoltre, dal 2015, operante in Mobilelron, dove ha acquisito la carica di Sales Manager per l’Italia, cooperando ad estendere la presenza dell’azienda sul territorio, avvalendosi di ottime capacità di comunicazione e organizzazione con un atteggiamento propositivo orientato al problem-solving.

Nomina, che rispecchia perfettamente la nuova proposta di acquisizione da parte di Ivanti di implementare il set completo di soluzioni per garantire ai clienti la massima risposta alle loro esigenze. Ottimizzazione che potrà essere completata dalla costanza del manager Cellamare, il quale affinerà e potenzierà gli obiettivi dell’azienda.

Mirko Hennekes, Vice President Emea South, Ivanti ci tiene a sottolineare:



“L’incarico assegnato a Marco conferma le sue ottime conoscenze di un mercato nel quale il manager è impegnato già da anni nella vendita di soluzione di MobileIron – e prosegue – Nel suo nuovo ruolo si occuperà di coordinare i team commerciali non solo dell’Italia ma anche quelli di Grecia, Malta, Cipro e Israele con obiettivi e target di vendita specifici, identificando nuove opportunità e supportando i clienti nel garantire loro il massimo livello di Customer Satisfaction.”

Marco Cellamare, Regional Sales Director Mediterranean di Ivanti comunica:

“Sono orgoglioso delle nuove sfide con cui mi dovrò confrontare in Ivanti, un’azienda che sta crescendo moltissimo per fornire esperienze smart e sicure nei settori di Unified Endpoint Management, Zero Trust e IT Service Management – e continua – Continuerò a sviluppare le relazioni con i Responsabili IT e CISO e delle imprese, mantenendo l’impegno nel rendere accessibili e disponibili in sicurezza i dati, le applicazioni e i loro contenuti, aumentando nel contempo la totale visibilità e flessibilità.”