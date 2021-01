Performedia, Francesco Di Norcia è il nuovo manager director

Gruppo Digitouch, società di Cloud Marketing, quotata al mercato AIM Italia, comunica l’ingresso di Francesco Di Norcia con la mansione di Managing Director della pure digital agency specializzata nelle strategie media oline e omnicanale, Performedia

Di Norcia gode di una carriera di oltre vent’anni nel comparto dei media e dei data-driven marketing, acquisita anche in seguito all’esperienza presso rilevanti società e realtà multinazionali come in GroupM, principale società di investimenti nei media al mondo e Havas Media.

E’ stato inoltre founder di CDN (Content Delivery Network), start-up attiva nel marketing data driven.



Il manager acquisisce la direzione di Performedia, società che realizza e gestisce efficaci progetti di comunicazione, occupandoci dell’intero processo a partire dalla consulenza fino al digital media planning.

Francesco Di Norcia ha commentato:

«Sono lieto di entrare in un Gruppo che ha fatto della tecnologia e dell’innovazione il motore del proprio successo e felice di poter contribuire alla crescita di Performedia. Stiamo vivendo un periodo storico complesso e in particolare il nostro segmento media sta attraversando numerosi cambiamenti. Accetto quindi con entusiasmo la nuova sfida, certo che potremo portare a termine importanti obiettivi. Ho già iniziato a conoscere il team e sono fortemente convinto di poter contare su risorse molto valide, grazie alle quali sarà possibile aggiungere valore offrendo consulenza e innovazione alle aziende.»



IlPresidente del Gruppo DigiTouch, Simone Ranucci Brandimarte afferma:



«Il settore media sta cambiando radicalmente evolvendosi verso due direttrici: la performance e l’omnicanalità. La misurabilità di tutto il customer journey cambierà sia la strategia di allocazione del budget che la gestione del media. Performedia e il suo team sono in prima linea per guidare questa trasformazione. Siamo particolarmente lieti dell’ingresso di Francesco, certi che grazie al suo background e al suo carisma saprà supportare Gruppo DigiTouch in questa nuova fase di crescita, anche a valle di un anno difficile e straordinario. È nostra ambizione riuscire ad anticipare sempre le trasformazioni all’interno del nostro ecosistema, allineati come sempre alle esigenze dei nostri clienti e contribuendo al contempo affinché il Sistema Paese possa ripartire con rinnovata energia».