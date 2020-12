Magic Box Toys, Roberto Buzzo Piazzetta è il nuovo Direttore Commerciale per l’Italia

Magic Box Toys, azienda spagnola leader nel mercato dei giocattoli collezionabili prima in Europa a lanciare prodotti unici nel settore, comunica la nomina del manager Robeto Buzzo Piazzetta in qualità di nuovo direttore commerciale per l’Italia

Buzzo Piazzetta vanta un’esperienza di quasi un ventennio dei comparti toys e costuming, dopo aver acquisito mansioni manageriali sia nel marketing sia nelle vendite di multinazionali come Mattel e Rubie’s, pronto a fronteggiare una nuova sfida.

Fernando Del Rio, Global Director Marketing e Vendite di Magic Box Toys:

“Magic Box Toys si sta espandendo a livello internazionale, in altri paesi abbiamo già riscontrato un notevole successo nel collectable toy market e ci aspettiamo di fare lo stesso percorso in Italia. Il posizionamento nel mercato italiano è una vera priorità per l’azienda ed è per questo che



abbiamo deciso di puntare sull’expertise di Roberto, affidandogli la responsabilità della filiale italiana” – e prosegue – “Forte della property n° 1 in Spagna, i SuperZings, Roberto Buzzo Piazzetta sta ponendo le basi per una partenza immediata già dai primi mesi dell’anno.”

Roberto Buzzo Piazzetta specifica:

“Sono molto soddisfatto e fiero del ruolo che mi è stato affidato dall’azienda, con cui condivido gli importanti progetti futuri. Il mio entusiasmo è supportato dai risultati di Magic Box Toys e da una strategia di medio-lungo termine molto chiara. Ogni successo dell’azienda viene automaticamente investito in ricerca e sviluppo sia sugli attuali brand, sia su linee innovative che verranno lanciate presto anche in Italia, con un incremento della distribuzione supportato da importanti investimenti in attività di marketing e comunicazione.”