Farmindustria: i vaccini anti covid saranno sicuri

“I vaccini che arriveranno saranno sicuri ed efficaci”. Lo ha detto ai mricrofoni di Rtl, Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria.

“Siamo a un punto in cui non avremmo mai pensato di arrivare – ha spiegato – i vaccini stanno arrivando, è stata una corsa contro il tempo dove tutti hanno lavorato in tempi rapidissimi e questo è dovuto al fatto che la sequenza virale l’abbiamo scoperta quasi subito, già a febbraio l’avevamo a disposizione per poterci lavorare. Mi sento di rasserenare tutti perché ci sono 200 prototipi, 6 sono già arrivati in fondo e sono al vaglio delle autorità regolatorie, che sono una garanzia perché quelli che arriveranno saranno garantiti come sicuri ed efficaci, ovvio è che bisogna essere prudenti. Questi vaccini sono stati provati su decine e decine e decine di migliaia di persone”. “La Commissione europea – ha aggiunto – per far sì che ci fosse una distribuzione equa ha fatto delle prenotazioni di vaccini per tutta l’Europa e poi li distribuirà per tutti i paesi, è stata un’idea geniale del nostro Ministro Speranza insieme a quello francese, tedesco ed olandese che si sono fatti portavoce di questo progetto”. Il presidente di Farmindustria ha sottolineato che “è stata già chiusa la prelazione per centinaia di milioni di vaccini, all’Italia spetteranno 200 milioni di dosi e dato che molti vaccini avranno bisogno di un richiamo se tutti ne avessero bisogno, abbiamo dosi per 100 milioni di italiani, essendo noi 59 milioni, ce n’è per tutti. Il problema sarà il tempo per la produzione di un vaccino, le dosi arriveranno un po’ scaglioni, ma credo che entro l’estate avremo il vaccino per tutti”.