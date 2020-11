Mariano Dima è il nuovo presidente di Soldo

Ex Cmoo Ed Evp di Visa Europe, l’omonima multinazionale americana di servizi finanziari. Verrà assistito dal CEO e Founder della società, Carlo Gualandri

Soldo, piattaforma nata con lo scopo di produrre la prima soluzione multi-utente di gestione e coordinazione delle spese, per aiutare le aziende di ogni dimensione a massimizzare il controllo delle spese aziendali e semplificarne la gestione, ha comunicato la decisione della nomina di Mariano Dima in qualità di presidente della società. Nomina di un manager che vanta di un’esperienza importante alle spalle acquisita grazie alla sua mansione di Chief Marketing Officer ed Executive Vice President per l’innovazione in Visa Europe, oltre a rivestire mansioni in HomeAway/Expedia, Vodafone e PepsiCo –



Si annette in un momento di grande incremento di Soldo nei confronti del mondo delle imprese, in tutta Europa, intentato a potenziare i propri processi finanziari. Lavorando strettamente all’amministratore delegato e creatore Carlo Gualandri, Dima supervisionerà l’attività di Soldo nei mercati esistenti e in quelli nuovi.

Il Ceo Carlo Gualandri: “La sua esperienza nell’innovazione di prodotto ci permetterà di aumentare la distribuzione della nostra piattaforma”.