Nuova rotta per Malcom Pagani, lascia Vanity Fair per intraprendere il lavoro di Tv e cinema

Pagani ha stabilito la direzione verso cui dirigersi: ha deciso di lasciare la vice direzione di Vanity Fair, nota rivista mensile di cultura popolare, moda e attualità pubblicata da Condè Nast. Proseguirà a contribuire per il settimanale in qualità di editor al large, come sottoscrive il direttore Simone Marchetti nell’editoriale del prossimo numero

L’editor sa molto bene come lavorare nell’ambito del cinema italiano e aveva cooperato a portare i suoi protagonisti sulle pagine di Vanity Fair con interviste e collaborazioni, come il numero firmato dal regista Paolo Sorrentino.

Malcom Pagani commenta:



“Metto a disposizione di Tendercapital Productions e di Moreno Zani, che ringrazio, la mia esperienza e il mio entusiasmo. Abbraccio questo progetto in un momento storico molto



interessante, in un settore che subirà profondi cambiamenti e nel quale creatività, innovazione e contenuti offriranno opportunità fino ad oggi inimmaginabili”.

Moreno Zani, Chairman di Tendercapital comunica:

“Conosco Malcom da diversi anni e sono lieto che si unisca al nostro team. Sono certo che saprà definire in modo solido ed efficace le linee editoriali del Gruppo esaltando qualità e innovazione, tra i capisaldi di Tendercapital Productions”.