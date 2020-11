Stefania Siani Ceo e Chief Creative Officer di Serviceplan

Serviceplan Group, agenzia creative indipendente della holding italiana del Gruppo numero uno in Europa, dà il benvenuto a Stefania Siani in qualità di Chief Creative Officer e CEO di Serviceplan Italia. Siani passa in Serviceplan da DLV BBDO e Proximity BBDO, dove ha acquisito la carica di Vice President e Chief Creative Officer

La manager entrerà nel board di Serviceplan Group Italia come CCO e CEO di Serviceplan Italia, potenziando il team di partner italiano e lavorando a stretto contatto con l’attuale amministratore delegato del Gruppo Giovanni Ghelardi. Con questa imponente nomina Serviceplan dà il benvenuto ad un talento con l’esperienza necessaria a supportare la propria visione creativa: ÜberCreativity. Una forma superiore di creatività in cui differenti discipline, talenti, media, culture e tecnologie si incontrano e interagiscono per contribuire all’incremento dei tanti brand rappresentati dal Gruppo in Italia e nel mondo.

Siani ha intrapreso la sua carriera lavorativa in DDB come copywriter. Ha proseguito in Ata De Martini & C., Red Cell e successivamente in 1861 United (GRUPPO WPP) dove è stata designata Direttore Creativo. Dapprima di festeggiare i 30 anni ha vinto per ben tre volte “I Giorni Leoni” e per tre edizioni ha rappresentato l’Italia nella Young Creatives Competition.

Ha rivestito ruoli di crescente importanza e responsabilità. E’ diventata Direttore Creativo Esecutivo di Dlvbbdo e Proximity Bbdo. E’ stata inoltre nominata Vice President e Chief Creative Officer. Durante il suo lavoro ha collaborato in modo decisivo alla digital transformation di Dlvbbdo, al progresso tramite il new business e all’evoluzione dei linguaggi di clienti quali Mercedes-Benz, Rrl 102,5, Ubi banca, Sisal, Procter&Gamble Gruppo Mediobanca, Safilo Group, Gruppo Selex, illy, Nuvenia, Tempo, Rolling Stone, Luxottica, illimity bank, Gruppo Fater e molti altri, fino all’acquisto di Sisal Corporate, E-ON e Porsche Italia.

Stefania Siani è una delle creative italiane più premiate, ha vinto premi nazionali ed internazionali presso l’Art Director’s Club Italiano ed Europeo, il D&AD, il Festival di New York, Epica, Clio e Cannes. Nel 2018 ha fatto parte della giuria di Cannes. Quest’anno è stata presidente dell’edizione 2020 degli Adci Awards, il premio più prestigioso alla creatività italiana. Stefania Siani è Vicepresidente Adci (Art Director’s Club Italiano) e fondatrice del Premio Equal per l’uguaglianza di genere e l’inclusione in pubblicità.

Stefania Siani ha commentato: “La mia decisione di accettare questa entusiasmante sfida nasce da una profonda consapevolezza della crisi e della contrazione del modello di agenzia tradizionale. Condivido la visione di Serviceplan Group, gruppo di agenzie numero uno in Europa, di ibridare creatività strategica, media e specializzazione tecnologica in un unico modello: quello della ‘House Of Communication’. Nella sede di Serviceplan Italia in Via Solferino 40, nel centro intellettuale e pulsante della città di Milano, riuniamo sotto lo stesso tetto comunicatori, media strategist ed esperti di trasformazione digitale. Per soddisfare le due reali esigenze del mercato: la necessità di competenze specialistiche e un’unica matrice per il coordinamento delle attività di comunicazione. Questo è ciò che considero il futuro: la vera risposta per far evolvere il ruolo delle agenzie da fornitori di servizi a driver di valore. La mia esperienza sarà al servizio della creazione di una potente legacy italiana. Sto per fare questo passo con immediata sintonia con i miei nuovi soci: soprattutto Giovanni Ghelardi, Michele Lorenzi e Vittorio Bucci. Sono alcuni dei professionisti migliori, più concreti e accreditati nel loro settore”.



Giovanni Ghelardi, Managing Partner Serviceplan Group Italia, ha commentato: “Insieme saremo più forti. La forza di un gruppo imprenditoriale con alle spalle una delle reti indipendenti più forti al mondo, è decidere il proprio destino con più libertà. Ecco perché, anche in un momento difficile come questo, non smettiamo mai di investire e pensare a come evolverci. Oggi Serviceplan in Italia compie un importante passo avanti con l’ingresso in agenzia di un professionista creativo davvero eccezionale. Siamo orgogliosi di accogliere Stefania Siani e siamo certi che il suo talento insieme a quello dei media e della tecnologia sarà messo al servizio del successo imprenditoriale di tanti marchi d’eccellenza!”

Markus Noder, Managing Partner Serviceplan International, ha aggiunto: “Siamo entusiasti che Stefania Siani abbia preso la decisione di entrare a far parte del Gruppo Serviceplan. Stefania è una delle Creative più premiate e riconosciute in tutta Europa. La sua creatività, padronanza degli affari e leadership ispiratrice rafforzeranno la nostra offerta integrata unica nella House of Communication di Milano e miglioreranno anche la ÜberCreativity del Gruppo Serviceplan a livello globale “.