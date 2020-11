Amica, Danda Santini sarà la nuova direttrice editoriale

Danda Santini sarà la nuova direttrice editoriale di Amica, mensile femminile del gruppo Rcs. Santini aggiungerà questa carica a quella di Direttrice Responsabile di Io Donna e sarà affiancata da Luisa Simonetto che assumerà il ruolo di condirettrice di Amica. Santini prende il posto di Emanuela Testori, che – come informa una nota – dopo oltre 18 anni ad Amica, prima come Condirettore e poi dal 2013 come Direttore Responsabile, ha comunicato in questi giorni il suo desiderio di lasciare la direzione del giornale.

“Ho avuto la fortuna, e di questo ringrazio l’editore, di dirigere Amica e la libertà di poter realizzare un grande mensile femminile – ha dichiarato Emanuela Testori – adesso per me è arrivato il momento di ritirarmi. Vorrei ringraziare tutta la mia redazione e i collaboratori che mi hanno accompagnato in questi bellissimi anni”.

Ad Emanuela Testori va un grande ringraziamento” – ha detto il presidente di Rcs Urbano Cairo – “per la dedizione e la competenza che ha sempre profuso nel suo lavoro impegnandosi ogni giorno per sviluppare e promuovere l’autorevolezza del giornale e per la capacità di costruire un prodotto editoriale di alta qualità da sempre apprezzato da lettrici, lettori e investitori per raffinatezza, eleganza e internazionalità”. Emanuela Testori resterà alla direzione di Amica fino al 31 dicembre 2020 e firmerà anche il numero di gennaio/febbraio 2021.