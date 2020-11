Windtre, on air la nuova campagna con Fiorello

(Windtre presenta la nuova campagna, con cui si rafforza ulteriormente il posizionamento ‘Human Network Builder’ del brand. Nello spot TV, il racconto di una partenza si trasforma in una storia di vicinanza, grazie alla ‘Top Quality Network’ di Windtre e a un dono tecnologico in grado di unire marito e moglie, eliminando le distanze tra loro. Il tutto, sotto lo sguardo commosso e divertito del brand ambassador Rosario Fiorello. Lo spot è diretto da Gabriele Muccino e ha come colonna sonora il brano multiplatino “Esseri Umani” della star del pop italiano Marco Mengoni, in una versione per Windtre che riprende il claim ‘molto più vicini’.

Oltre alla TV, una importante pianificazione on line, in particolare sui canali Facebook e Instagram di Windtre, con contenuti originali e video dedicati ai più giovani. Sempre online anche una speciale clip registrata da Fiorello che, con la consueta ironia, sensibilizza all’uso delle mascherine.