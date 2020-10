Matteo Mohwinckel nominato Sales Director di Italia Independent

E’ stato designato il manager Matteo Mohwinckel come Sales Direcor di Italia Independent, azienda italiana che produce e distribuisce occhiali da vista e da sole e attiva anche nel campo della comunicazione attraverso l’agenzia Indipendent Ideas. Precedentemente in realtà come Mondottica e Marcolin, parteciperà al processo di incremento della società dell’Eyewear

Dal mese corrente, il manager Matteo Mohwinckel, ha acquisito la mansione di International Sales Director di Italia Independent, rispondendo direttamente all’amministratore delegato Marco Cordeddu. Con questa elezione, la società dell’Eyewear mira ad un consolidamento del Management Team con lo scopo di continuare nell’imponente piano di espansione in Italia e all’Estero. Mohwinckel, ha rivestito durante il suo percorso professionale importanti cariche manageriali in aziende italiane e internazionali, in una delle quali, come Export Sales Director in realtà del calibro di Mondottica Ltd UK, dove ha fatto la sua entrata nel gennaio 2018, dopo essere stato inoltre, dal



2014 al 2016, nelle vesti di Export Sales Director di Marcolin, famoso brand produttore e distributore di occhiali da sole e da vista per marchi di primo piano.

La sua carriera professionale nell’industria ottica è iniziata dapprima all’interno della sua famiglia, attiva nell’industria ottica nel ’97 in Viva International Group, omonima linea di attività americana dell’Eyewear comprensiva della produzione di montature per oftalmiche, lenti e lenti per occhiali da sole, dove è arrivano fino ad acquisire la responsabilità di International Sales Director Emea.