Telepass, Marco Micheli è il nuovo direttore relazioni esterne

Novità dal mondo della comunicazione. Da oggi, Marco Micheli è il nuovo direttore relazioni esterne e comunicazione strategica del gruppo Telepass, che riporterà all’a. d. Gabriele Benedetto. Marco Micheli, 40 anni, è un professionista che ha maturato esperienze di importante responsabilità nel tempo. Tra le tante cose, è stato anche coordinatore delle relazioni con i media nell’area mediterranea per la società di consulenza The Boston Consulting Group (BCG). Micheli ha lavorato anche in Intesa Sanpaolo ed è stato responsabile della comunicazione istituzionale di Gruppo Veneto Banca. Per Intesa, tra i vari ruoli avuti in società,si è occupato della comunicazione corporate della controllata Banca IMI.