Trieste, il 25 settembre Alverà dialogherà con Patuanelli

Di tante cose forse non ce ne siamo nemmeno accorti, ma la ricerca in questi anni ha continuato silenziosamente ad andare avanti. Nel 2019, per esempio, Snam per prima in Europa ha sperimentato con successo l’immissione di un mix di idrogeno al 5% e gas naturale nella propria rete di trasmissione. Dunque “si può fare” e a Trieste Next 2020 – Science for the Planet dal 25 al 27 settembre – se ne discuterà dal vivo proprio con Marco Alverà, amministratore delegato di Snam, nell’intervento dal titolo ‘Rivoluzione idrogeno’. A sottolineare l’importanza dell’intervento, un’introduzione d’eccezione, quella di Stefano Patuanelli, ministro per lo Sviluppo Economico, anche lui presente per l’occasione nel capoluogo giuliano. Alverà presenterà anche il suo nuovo libro intitolato proprio ‘Rivoluzione Idrogeno’ (Mondadori): all’alba del nuovo millennio l’idrogeno era sulla ribalta, si immaginavano automobili ad acqua e un futuro senza emissioni di Co2. Dopo pochi anni però i sogni sembrano essersi infranti contro i limiti della tecnologia.