Eleonora Faina nominata direttore generale di Anitec-Assinform

E’ stata designata Eleonora Faina come nuovo direttore generale di Anitec-Assinform, associazione italiana di information technology legata a Confindustria attiva nella produzione di software, sistemi e apparecchiature ai fornitori di soluzioni applicative e di reti.

Faina, in seguito ai suoi studi, ha conseguito un Master of Science “Antitrust e Regolazione delle Public Utilities” e da più di un decennio, lavora sulle politiche pubbliche e negli affari istituzionali per associazioni di categoria e imprese di settori regolati. Durante la sua esperienza lavorativa ha consolidato una profonda esperienza nell’attività di advocacy e lobby, occupandosi più da vicino delle Istituzioni a ogni livello (Parlamento, Governo, Autorità di regolazione, enti locali).

Successivamente ai suoi nove anni nel sistema confindustriale, ha raggiunto delle conoscenze specifiche nell’attività di policy making in particolare in materia di infrastrutture, appalti pubblici, politiche industriali e digitalizzazione. E’ stata inoltre, fino a metà 2019, Senior Manager Institutional Affairs per l’italiana petroli Spa e di lì in avanti, anche responsabile delle politiche industriali di FederlegnoArredo.