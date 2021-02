Arriva Blockeras, il nuovo modo di operare nella Blockchain

Si definiscono Unione Consumatori Digitali e si tratta di un ecosistema commerciale all’interno del quale Produttori, distributori, commercianti ed utenti finali utilizzano un token di pagamento il BLK per acquistare, vendere beni e servizi.

Il circuito commerciale Blockeras non è il classico circuito di Barter ma è un idea innovativa avuta dal suo ideatore, l’imprenditore Cesare Florio che ha fondato la medesima società nel 2018 per operare nel nuovo mondo della Blockchain.

Dopo alcuni anni d’esperienza operando per altre piattaforme è riuscito a lanciare questo innovativo progetto che per molti versi possiamo definirlo un Win to Win.

L’esercente che aderisce al circuito inizialmente ha la propria vetrina gratuita che gli consentirà di aumentare il suo giro d’affari .La grandissima novità dell’ecosistema Blockeras è che ad ogni attività che aderisce a seconda del tipo di settore merceologico vengono rilasciati a fondo perduto i token BLK fino a 100.000 euro di controvalore in spendibilità. Una vera distribuzione di valore che consentirà all’esercente di poter risparmiare non attingendo alle risorse in moneta Fiat(Euro) ma potendo appunto utilizzare i Token per tutte le necessità societarie e personali. Un fondo perduto che l’esercente ottiene registrandosi e decidendo di impegnarsi ad accettare il Token BLK in pagamento per vendere i propri beni o servizi. ll privato anche lui ha enormi benefici in quanto ha la possibilità di acquistare il token ad un prezzo di pre distribuzione molto più basso rispetto al prezzo di spendibilità nel circuito con sconti che partono al momento dall’80% a salire. Il BLK tecnicamente viene definito un token ERC-20 in blockchain Ethereumche all’interno del circuito si scambia a valore di 1 euro. Blockeras sta per ufficializzare la sua Road Map in cui saranno descritti i tempi per portare il Token BLK nei mercati di scambio(Exchange) in modo da dare ai possessori anche la possibilità di convertirli in altre criptomonete (bitcoin, ethereum) oltre che spenderli nel circuito interno. La visione del CEO di Blockeras è molto precisa, infatti dichiara :”Nel momento in cui all’interno del circuito avremo migliaia di esercenti che accetteranno in pagamento i BLK come se fossero Euro, gli stessi esercenti saranno il sottostante a garanzia del valore del BLK e non ci sarà da meravigliarsi se i mercati ci daranno ragione e faranno volare il valore del nostro Token. Certamente molto ambiziosi gli obiettivi di Blockeras e del suo BLK, questo nuovo token in blockchain, ma vedendo l’enorme crescita del comparto cripto in termini di capitalizzazione non ci sarà da meravigliarsi se dovessero riuscire negli intenti. Ad oggi il circuito conta già 150 esercenti iscritti che garantiscono oltre 300.000 mila euro di accettazione BLK mensili dopo solo due mesi dal lancio e senza nessuna campagna marketing nazionale a supporto .Proviamo ad immaginare quando il mercato e le aziende si accorgeranno di questo circuito e di questi Token BLK, cosa potrà accadere?

Lo scopriremo ben presto