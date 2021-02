Whirlpool Corporation annuncia la nomina di Maurizio David Sberna

L’azienda multinazionale statunitense e nota produttrice di elettrodomestici annuncia la designazione di un nuovo manager nel team, David Sberna, in qualità di Direttore Corporate Communication e reputation EMEA direttamente da Cassa Depositi e Prestiti

David Sberna in questo nuovo incarico, risponderà direttamente al presidente Emea Gilles Morel e coordinerà la squadra Emea Corporate Reputation and Communications, tratteggiando e potenziando nuove e rivoluzionarie strategie, processi e strumenti per la comunicazione interna ed esterna e per la gestione della comunicazione di crisi.

In seguito al conseguimento dei suoi studi, il manager gode di più di un quindicennio di esperienza nel comparto comunicazione corporate, Relazioni Istituzionali e



Comunicazione di crisi in svariati settori quali il manufacturing, i servizi finanziari e l’innovazione. Nel suo ultimo compito, ha indirizzato e gestito le relazioni istituzionali per il Fondo Nazionale Innovazione di Cassa Depositi e Prestiti e, in passato, è stato inoltre Head of Communications & Government Relations per il Gruppo Basf in Italia e responsabile Relazioni Esterne e Istituzionali di Edenred – Ticket Restaurant.

Il neo Direttore Corporate Communication e Reputation EMEA di Whirlpool Corporation commenta così il suo ingresso:



“Sono entusiasta iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera professionale e di entrare a far parte della famiglia Whirlpool”, ha affermato Sberna. “Whirlpool è un attore chiave nella regione EMEA, con un’importante presenza produttiva e un focus su innovazione e ricerca. Non vedo l’ora di lavorare insieme al team EMEA per comunicare i nostri valori fondamentali, l’impegno per la sostenibilità e rafforzare la nostra posizione di azienda leader di mercato”.