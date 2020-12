Mirko Nobili nominato Global Operations Director di Yoox Net-A-Porter Group

Nuovo direttore operations, Mirko Nobili per Yoox Net-A-Porter, azienda italiana attiva nel settore delle vendite online di beni di moda, lusso e design in seguito alla fusione tra YOOX Group e The Net-A-Porter Group e avrà la responsabilità di coordinare le operazioni globali per l’intero ecosistema del Gruppo, composto dai negozi online multimarca e monomarca e si occuperà inoltre, di posizionare ulteriormente il modello di logistica globale omnistock, implementato in 180 paesi.

Nobili avrà lo scopo di consolidare e incrementare l’uso di Intelligenza Artificiale e ingegneria robotica per produrre il più grande archivio multimediale di immagini e creare i prodotti destinati ai clienti in ogni online store.

Precedentemente al suo ingresso in Yoox Net-A-Porter, Mirko Nobili ha passato sette anni in Burberry, dove rivestita la mansione di Vice President Global Customer Fulfillment. Tra le altre carriere professionali si aggiungono ruoli di calibro crescente in comparto logistico in aziende come l’italiana Nestlé e Lactalis Group.