Luca Palermo è il nuovo a. d. di Fiera Milano

Il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano ha deliberato la nomina di Luca Palermo quale amministratore delegato e direttore generale dal prossimo 1 gennaio 2021. Palermo era stato cooptato in ottobre, in attesa della nomina come a.d.. Sempre da gennaio, informa una nota, sono altresì revocate le deleghe di gestione temporaneamente attribuite al presidente Carlo Bonomi e sono stati allo stesso conferiti poteri attinenti la gestione delle relazioni istituzionali. Il cda ha inoltre approvato l’accordo con Fondazione Fiera Milano che ridurrà i canoni di locazione dei siti di Rho e di Milano e del centro congressi “MiCo” per l’esercizio in corso. L’importo complessivo della riduzione è pari a 14 milioni di euro. La positiva conclusione della rinegoziazione dei canoni di locazione consente di rivedere al rialzo il target del Mol per l’esercizio in corso in un range compreso fra 8 e 12 milioni di euro, rispetto alla precedente indicazione di pareggio. Il target aggiornato, si afferma, tiene conto dell’evoluzione della gestione nel corso del secondo semestre e della nuova sospensione dell’attività fieristico congressuale a partire dal 24 di ottobre 2020.

“Sono onorato di entrare a far parte del Gruppo Fiera Milano – ha dichiarato Luca Palermo – agli inizi del 2021 presenteremo al mercato un nuovo piano strategico, che terrà conto del contesto profondamente mutato e dell’avvio di una nuova fase cosiddetta di “new normal”. Si tratta di un progetto ad ampio respiro che traccerà le linee guida per una crescita organica e graduale di lungo periodo, passando attraverso una maggiore penetrazione dei servizi integrati rivolti ad organizzatori, espositori, visitatori e operatori”.